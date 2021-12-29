Желания трех ребят из детского дома исполнит ректор ПсковГУ

11:16, 29 декабря 2021, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина исполнит желания трех воспитанников детских домов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В новом году ребята хотят получить футбольную форму, велосипед и тюбинг. Об этом они рассказали в своих записках, собранных в рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний».

«Новогодние праздники – это время чудес, время, когда мы стараемся порадовать своих родных, выбираем им подарки, - подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников, приветствуя гостей встречи. - Но есть много детей, которые в силу разных причин лишены родительской заботы, тепла. На этой елке изначально было 175 шаров-желаний, и мне очень приятно отметить, что на сегодняшний день их осталось 64. Уверен, что в ближайшее время все желания будут исполнены».

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина сняла с «елки желаний» сразу три шара. Вуз регулярно принимает участие в благотворительной инициативе. Ранее университет исполнил желание воспитанника великолукского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, который хотел встретиться с шеф-поваром.