Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Желания трех ребят из детского дома исполнит ректор ПсковГУ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина исполнит желания трех воспитанников детских домов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В новом году ребята хотят получить футбольную форму, велосипед и тюбинг. Об этом они рассказали в своих записках, собранных в рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний».

«Новогодние праздники – это время чудес, время, когда мы стараемся порадовать своих родных, выбираем им подарки, - подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников, приветствуя гостей встречи. - Но есть много детей, которые в силу разных причин лишены родительской заботы, тепла. На этой елке изначально было 175 шаров-желаний, и мне очень приятно отметить, что на сегодняшний день их осталось 64. Уверен, что в ближайшее время все желания будут исполнены».

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина сняла с «елки желаний» сразу три шара. Вуз регулярно принимает участие в благотворительной инициативе. Ранее университет исполнил желание воспитанника великолукского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, который хотел встретиться с шеф-поваром.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

29 декабря 2021

Строительство детских садов и школ назвала Елена Полонская главным достижением Пскова в 2021 году
29 декабря 2021

Новая детская площадка может появиться на улице Яна Фабрициуса в Пскове
29 декабря 2021

Глава Пскова стала гостьей ПАИ-live
29 декабря 2021

Юлия Пересильд едет отмечать Новый год с детьми в Псков
29 декабря 2021

Акцию «Подарок новорождённому» продлили в Псковской области
29 декабря 2021

До нуля градусов потеплеет в Псковской области в последний день года
29 декабря 2021

103 тысячи пассажиров обслужил Псковский международный аэропорт в 2021 году
29 декабря 2021

Более 42 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...