Ещё семь жителей Псковской области скончались от коронавируса

11:45, 29 декабря 2021, ПАИ

Ещё семь жителей Псковской области скончались от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Таким образом, с начала пандемии в марте 2020 года в области от COVID-19 умерли уже 1 246 человек.

Выявлено 145 новых заражений вирусом, выздоровели 633 человека. Всего заразился коронавирусом 71 121 человек, поправились 66 407 человек.