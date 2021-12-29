Ещё семь жителей Псковской области скончались от коронавируса
Ещё семь жителей Псковской области скончались от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Таким образом, с начала пандемии в марте 2020 года в области от COVID-19 умерли уже 1 246 человек.
Выявлено 145 новых заражений вирусом, выздоровели 633 человека. Всего заразился коронавирусом 71 121 человек, поправились 66 407 человек.
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