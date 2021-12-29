Более 42 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

11:55, 29 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечилось 42 776 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

28 декабря в стране зафиксировано 932 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России выявлено 21 119 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 29 декабря в России выявлен 10 458 271 случай заболевания коронавирусом, 9 380 223 человека выздоровело, 307 022 – умерло.