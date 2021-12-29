Итоговые встречи с руководителями домов культуры и образовательных учреждений провела глава Псковского района

12:05, 29 декабря 2021, ПАИ

Работники центра культуры подвели итоги конкурса на звание «Клуб года». Глава Псковского района Наталья Фёдорова, председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов и депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь приняли участие в мероприятии, на котором пообщались с заведующими ДК, поздравили работников культуры с наступающим Новым годом и предложили всем вместе с новыми творческими идеями войти в юбилейный год 95-летия Псковского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, организаторы мероприятия придумали этому действу креативное название «ПРОитоги», подготовили всем домам культуры большое количество подарков, новогодних поздравлений и очень постарались создать для них праздничное новогоднее настроение.

Встреча руководителей образовательных учреждений Псковского района была посвящена подведению итогов реализации нацпроекта «Образование» в уходящем году, вопросам взаимодействия с профсоюзами и подписанию отраслевого соглашения с профсоюзной организацией работников образования Псковского района. На встрече также присутствовали глава Псковского района Наталья Фёдорова, председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов и первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко. В своих выступлениях они отметили успешную реализацию нацпроекта в образовательных учреждениях района в уходящем году, поздравили педагогов с Новым годом и пожелали всем крепкого здоровья, уверенного движения вперед и успехов в наступающем юбилейном году.