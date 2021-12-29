Юлия Пересильд едет отмечать Новый год с детьми в Псков

12:42, 29 декабря 2021, ПАИ

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд вместе с детьми едет на Новый год в Псков. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Ранее, отвечая на вопросы подписчиков, она отметила, что очень надеется встретить праздник в Пскове вместе с детьми. «36 часов без сна, кг 200 разного рода вещей, в кровь пальцы, сломанные до основания ногти. Вы спросите: зачем? Есть мечта – встретить Новый год в Пскове», – написала она.

Юлия Пересильд старается посещать родину сразу, как только у неё появляется возможность. В декабре она уже приезжала в Псков, однако большую часть времени провела за делами из-за ремонта, который начался еще год назад. «Так хочется приехать домой с девчонками, с мамой, с собакой. Двое суток как сумасшедшая бегала по магазинам, замеры-размеры, провода, что так, что не так...» – рассказала своей аудитории Юлия Пересильд.

Она отметила, что в хлопотах не успела даже прогуляться по Пскову. «Вдруг поняла сегодня уже за пару часов до поезда, что вообще не увидела Псков, а ведь я так скучала, давно не была. Выскочила из такси и рванула в Троицкий собор. Ветер, снег, все лицо красное, снежинки застревают в ресницах, а я бегу счастливая как дура. Минуты счастья не зависят от того, что снаружи, только от того, что внутри», – написала актриса.