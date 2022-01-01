Получить остаток налогового вычета станет проще

17:15, 01 января 2022, ПАИ

С 1 января 2022 года неиспользованный остаток имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и (или) уплату процентов можно получить в упрощённом порядке, сообщают федеральные СМИ.

По итогам года в отношении всех лиц, у которых есть неиспользованный остаток имущественного налогового вычета, Федеральная налоговая служба (ФНС) автоматически проведёт проверку всех условий и при наличии возможности получения вычета сформирует в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» предзаполненное заявление для подписания, сообщили «Российской газете» в ФНС. Представление дополнительно декларации 3-НДФЛ и каких-либо подтверждающих документов в таком случае не требуется.

Кроме того, теперь государство может вернуть часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало частью социального вычета. Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года.