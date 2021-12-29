Праздничное шоу «STAR Трек. Новый год ВКонтакте» пройдёт 1 января

13:43, 29 декабря 2021, ПАИ

«ВКонтакте» организует праздничное шоу, на котором выступят «Руки вверх!» и «Ленинград», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Праздничное шоу пройдёт в сообществе «Официальные страницы», а также его можно будет посмотреть на уличных экранах в центре Москвы: на фасадах кинотеатра «Октябрь» и гостиницы «Космос», а также на Таганской площади.

Ведущими шоу станут Владимир Маркони и Алла Михеева, а выступят в нём артисты, которых часто слушают в соцсети «ВКонтакте». Например, дуэт HammAli & Navai, а также Big Baby Tape — релиз BANDANA I, который он записал с Kizaru, попал в топ-10 альбомов. Свои хиты исполнит и группа «Руки вверх!», которая запомнилась зажигательным выступлением на онлайн-фестивале VK Fest в мае 2020-го. Также выступят исполнители, которые набирают популярность прямо сейчас: ESMI и Constantine.

На сцену выйдет также группа «Ленинград», а Сергей Шнуров представит свой новый проект «Зоя». Уникальным станет и поздравление из космоса: с Новым годом пользователей «ВКонтакте» поздравят прямо с МКС.

В праздничном шоу примут участие блогеры. В VK Звонках они пообщаются и сыграют в игры со своими поклонниками. Карина Кросс и Женя Ершов проверят свою интуицию, Ваня Дмитриенко попробует узнаваемо сыграть популярные треки на нестандартных инструментах, а ведущие шоу Владимир Маркони и Алла Михеева выяснят, кто из них лучший в «Крокодиле».

Директор по стратегическим проектам ВКонтакте Зера Черешнева отметила, что в первый день нового года люди привыкли смотреть фильмы и доедать салаты. «Мы любим менять привычки: поэтому решили создать новую традицию в digital-мире и подарить зрителям альтернативный праздник. Каждый сможет в расслабленной обстановке послушать топовых артистов социальной сети «ВКонтакте» и погрузиться в космическую утопию», - рассказала она.

Зрители концерта также смогут получить подарки – уникальный набор стикеров с новогодней ёлкой. Часть – за просмотр шоу, часть – если будут внимательны и соберут кодовое слово.

Начало концерта 1 января в 17:00.