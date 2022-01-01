Бизнес сможет заплатить налоги одним платёжным поручением

15:14, 01 января 2022, ПАИ

Возможностью заплатить налоги авансом теперь смогут воспользоваться компании и индивидуальные предприниматели. Закон о расширении механизма единого налогового платежа (ЕНП) вступает в силу с 1 января, в 2022 году бизнес сможет применить его в рамках эксперимента, сообщают федеральные СМИ.

ЕНП – это аналог электронного «авансового кошелька», куда можно добровольно и заранее перечислять деньги для уплаты налогов. Налоговики распределят эти деньги уже самостоятельно (в первую очередь будут погашены задолженности, если они есть).

Сейчас каждый платёж, предусмотренный Налоговым кодексом, организации и предприниматели перечисляют в бюджет отдельным платёжным поручением. Из-за того, что для разных транзакций предусмотрены различные банковские реквизиты, налоги, пени и штрафы уплачиваются отдельно друг от друга.

Бизнес сможет воспользоваться ЕНП с 1 июля по 31 декабря 2022 года на добровольной основе. Для этого необходимо будет подать в электронной форме заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или проживания ИП.