Новые предельные индексы по тарифам ЖКХ установлены в России

23:05, 01 января 2022, ПАИ

С января вступают в силу новые предельные индексы по тарифам ЖКХ, рассчитанные для каждого региона. В результате с июля плата за коммунальные услуги в среднем по России вырастет примерно на 4 %, пишут федеральные СМИ.

Сильнее всего повысятся платежи в Чечне – на 6,5 %. На втором месте – Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3 %. Далее следуют Крым с Севастополем и Татарстан, где тарифы подрастут на 6,2 %.

Минимальное подорожание ожидается в Свердловской области (на 2,9 %), Марий Эл (на 3,2 %) и на Чукотке (3,3 %).

Кроме того, теперь упрощено получение субсидии на оплату ЖКУ. Отказать в субсидии смогут, только если дело о взыскании долга было рассмотрено в суде и судебный акт вступил в силу, а долги образовались за период не более трёх последних лет. Сейчас её предоставляют, если у гражданина вообще нет задолженности или есть соглашения о её погашении. Гражданам для получения субсидии и компенсации на оплату ЖКУ не придётся предоставлять документы.