Субсидии на квартплату смогут получить даже должники
С января упрощается порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь их смогут получить даже должники, пишут федеральные СМИ.
Как пояснили в Минстрое, не смогут оформить субсидии только те, у кого долг по квартплате взыскан судом и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом.
Ещё одно нововведение – желающих оформить субсидии освободят от сбора документов об отсутствии долгов. Органы власти сами запросят эту информацию.
Оформить субсидию могут семьи, где на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит более 22 % дохода. Некоторые регионы установили более низкую планку.
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