Субсидии на квартплату смогут получить даже должники

23:37, 01 января 2022, ПАИ

С января упрощается порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь их смогут получить даже должники, пишут федеральные СМИ.

Как пояснили в Минстрое, не смогут оформить субсидии только те, у кого долг по квартплате взыскан судом и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом.

Ещё одно нововведение – желающих оформить субсидии освободят от сбора документов об отсутствии долгов. Органы власти сами запросят эту информацию.

Оформить субсидию могут семьи, где на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит более 22 % дохода. Некоторые регионы установили более низкую планку.