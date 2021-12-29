Псковские педагоги представили авторские программы по финансовой грамотности

16:00, 29 декабря 2021, ПАИ

Подведены итоги конкурса образовательных программ, направленных на повышение финансовой грамотности школьников. Мероприятие было организовано комитетом по образованию Псковской области при поддержке отделения Псков Банка России и проводилось в рамках региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения Псковской области на 2021–2023 годы», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурс призван поддержать активных педагогов, которые занимаются развитием финансовой культуры у детей и подростков и распространить эффективные образовательные практики среди учебных заведений региона.

Конкурсом было предусмотрено пять номинаций. Лучшей рабочей программой учебного курса по финансовой грамотности для 1–4 классов признана разработка учителя начальных классов школы № 9 имени А. С. Пушкина города Пскова Юлии Михайловой.

В категории «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5–9 класс) – обязательный предмет «Обществознание» или «Экономика» победителем стала педагог Лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Валентина Иванова.

Лучшие методические материалы по финансовой грамотности представила на конкурс учитель начальных классов из школы № 1 имени К. С. Заслонова города Невеля Татьяна Зуева.

Высокую оценку получила рабочая программа для 5–9 классов в категории «дополнительный или элективный предмет» под авторством педагога Псковской инженерно-лингвистической гимназии Егора Яковлева.

Совместная разработка учителей школы № 2 Пскова Анны Кузяновой и Елены Синёвой признана лучшей программой учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10–11 класс).

«Очень важно дать школьникам необходимый запас знаний о финансах. Полученные знания помогут правильно распоряжаться доходами, приумножить сбережения и защититься от финансовых мошенников. Сейчас многие школы включают финансовую грамотность в свои учебные планы, разрабатывают совместные образовательные программы. Инициатива со стороны педагогов очень важна, некоторые учителя создают уникальный авторский продукт, многие пользуются уже готовыми учебными модулями, например, онлайн-уроками Банка России. С 2022 года в 1–9 классах существующие учебные дисциплины обязательно будут дополнены элементами финансовой грамотности», — поделился управляющий отделением Псков Банка России Сергей Савин.

От имени администрации Псковской области участников и победителей конкурса поздравил исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Он отметил важность совместной работы и подчеркнул, что представленные на конкурс методики уже прошли проверку на практике и созданы на основе реального опыта педагогов-предметников, занимающихся развитием финансовой культуры у школьников.