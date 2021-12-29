Псковские педагоги представили авторские программы по финансовой грамотности
Подведены итоги конкурса образовательных программ, направленных на повышение финансовой грамотности школьников. Мероприятие было организовано комитетом по образованию Псковской области при поддержке отделения Псков Банка России и проводилось в рамках региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения Псковской области на 2021–2023 годы», сообщили в пресс-службе администрации региона.
Конкурс призван поддержать активных педагогов, которые занимаются развитием финансовой культуры у детей и подростков и распространить эффективные образовательные практики среди учебных заведений региона.
Конкурсом было предусмотрено пять номинаций. Лучшей рабочей программой учебного курса по финансовой грамотности для 1–4 классов признана разработка учителя начальных классов школы № 9 имени А. С. Пушкина города Пскова Юлии Михайловой.
В категории «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5–9 класс) – обязательный предмет «Обществознание» или «Экономика» победителем стала педагог Лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Валентина Иванова.
Лучшие методические материалы по финансовой грамотности представила на конкурс учитель начальных классов из школы № 1 имени К. С. Заслонова города Невеля Татьяна Зуева.
Высокую оценку получила рабочая программа для 5–9 классов в категории «дополнительный или элективный предмет» под авторством педагога Псковской инженерно-лингвистической гимназии Егора Яковлева.
Совместная разработка учителей школы № 2 Пскова Анны Кузяновой и Елены Синёвой признана лучшей программой учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10–11 класс).
«Очень важно дать школьникам необходимый запас знаний о финансах. Полученные знания помогут правильно распоряжаться доходами, приумножить сбережения и защититься от финансовых мошенников. Сейчас многие школы включают финансовую грамотность в свои учебные планы, разрабатывают совместные образовательные программы. Инициатива со стороны педагогов очень важна, некоторые учителя создают уникальный авторский продукт, многие пользуются уже готовыми учебными модулями, например, онлайн-уроками Банка России. С 2022 года в 1–9 классах существующие учебные дисциплины обязательно будут дополнены элементами финансовой грамотности», — поделился управляющий отделением Псков Банка России Сергей Савин.
От имени администрации Псковской области участников и победителей конкурса поздравил исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Он отметил важность совместной работы и подчеркнул, что представленные на конкурс методики уже прошли проверку на практике и созданы на основе реального опыта педагогов-предметников, занимающихся развитием финансовой культуры у школьников.
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