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Более 17 километров дорог отремонтировали в Пскове в 2021 году

В 2021 году в Пскове отремонтировали более 17 километров дорог. Из них около семи километров – по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и более 10 километров – за счёт средств дорожного фонда Псковской области. В общей сложности в нормативное состояние приведено 23 объекта городской улично-дорожной сети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В рамках нацпроекта введены в эксплуатацию после ремонта семь улиц и три площади: улица Коммунальная (от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной), улица Чудская, Октябрьский проспект (от улицы Свердлова до Октябрьской площади), Октябрьская площадь, площадь Ленина, улица Инженерная (от дома № 12 на улице Инженерной до улицы Алтаева), в том числе дублер (от дома № 12 до дома № 100 по улице Инженерной), улица Алтаева, улица Трохина, улица Бастионная (от улицы Заводской до улицы Вокзальной), площадь Победы.

На средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году также стартовал ремонт Рижского проспекта (от улицы Юбилейной до улицы Балтийской), реконструкция улицы Кузбасской Дивизии (1-й пусковой комплекс). Срок завершения работ на этих объектах – конец 2022 года. В следующем году будет продолжен ремонт улицы Коммунальной (от улицы Юбилейной до дома № 70 на улице Коммунальной).

Кроме того, заключены контракты со сроком исполнения в 2023 году: на капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса (от улицы Металлистов до улицы Вокзальной), ремонт улицы Труда и тротуаров по улице Советской Армии, реконструкцию Троицкого моста.

В рамках субсидий из областного бюджета на дорожную деятельность обновлено покрытие 13 улиц: Ипподромной (от улицы Крупской до улицы Труда), Крупской, Крестовского шоссе (от улицы Германа до автомобильной дороги Р-23, включая дублер и тротуары), Звездной (от улицы Инженерной до улицы Труда), Новоселов, Спортивной, Максима Горького (от Рижского проспекта до улицы Коммунальной), Чехова (от улицы Розы Люксембург до дома №31 на улице Красноармейской, а также муниципальный проезд к ней), Фрунзе, 1-я Поселочная, Александра Невского (от улицы Ветряной до улицы Олега Кошевого), Германа (от Крестовского шоссе до съезда к аэропорту), Снятной.

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