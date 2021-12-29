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Первый офис Сбербанка нового формата открылся в Пскове

Первый офис Сбербанка нового формата открылся в Пскове по адресу улица Рокоссовского, 36а, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. На торжественной церемонии открытия присутствовали глава администрации города Борис Елкин и управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко.

В новом офисе можно протестировать и приобрести компоненты «умного» дома: смарт-лампочки и розетки Sber, умную медиаприставку SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top.

Кроме того, посетители могут подключиться к мультимедийному сервису Okko и мобильному оператору СберМобайл, отправить посылку, получить заказ из СберМегаМаркета или интернет-магазина через пункт выдачи и постамат СберЛогистики.

В отделении установлены банкоматы нового поколения, которые обладают расширенным функционалом. Они умеют распознавать биометрические данные клиента и понимают его предпочтения.

Менеджеры банка помогут подключить выбранный посетителем сервис или провести финансовую операцию, а также проконсультируют по предложениям экосистемы.

«Сейчас мы создаем совершенно другое представление о клиентском сервисе. Благодаря сотрудникам банка псковичи в офисе смогут решить целый ряд своих вопросов и не только финансовых. Кроме широкого выбора офлайн и онлайн-сервисов, посетителям предложат выпить кофе или зарядить мобильный телефон. Мы уверены, что жители Пскова оценят возможности нового формата и будут приходить к нам чаще в следующем году», – отметила управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Борис Елкин в свою очередь отметил, что офис нового формата – это хорошая история для Псковской области. «Охват Сбербанка достаточно большой, в том числе на территории области и города. Это позволит людям дополнительно обмениваться информацией, получать посылки, - подчеркнул он. - Это отличное место, куда можно прийти по разным событиям и решить сразу много вопросов».

При этом большое преимущество — правило одного окна. «Это очень правильное решение, потому что современные люди хотят получать услуги качественно и максимально быстро», - подытожил глава городской администрации.

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