В следующем году в ПсковГУ откроется «Точка кипения»

17:51, 29 декабря 2021, ПАИ

В 2022 году на базе Псковского государственного университета откроется международная «Точка кипения». Это позволит создать пространство для организации взаимодействия стейкхолдеров на площадке точки, а именно, собрать в одном месте бизнес, образование, власть, общество, сообщили в пресс-службе вуза.

Точка будет работать со студентами России и Белоруссии, представителями региональных властей, общественных организаций и бизнес-сообществ.

На базе «Точки кипения» активно будут разрабатываться и реализовываться международные и образовательные проекты, повышение квалификации, информационно-просветительская деятельность в области цифровой трансформации; современное пространство университета, использующее современные цифровые технологии; разработанные проекты в области цифровой трансформации.

Изначально планируется направление развития российско-белорусского направления и постепенный переход, и расширение на страны Прибалтики, а также вовлечение молодежи в проектную деятельность и повышение конкурентоспособности на рынке труда, включение молодежи в процесс инновационного развития региона через раскрытие талантов и вовлечение в предпринимательскую деятельность, создание условий для социальной интеграции в общественные и профессиональные институты.

Отдельное внимание будет уделено формированию актуальных компетенций для соответствия конъюнктуре рынка труда, цифровой экономики и приоритетов научно-технологической политики, созданию условий для молодежных коллабораций в междисциплинарной сфере цифровой гуманитаристики и лингвосемантического сопровождения.

Еще одна не менее важная задача – это развитие молодежи в сфере малого и среднего предпринимательства, развития инновационных малых и микропредприятий.

Концепция пространства продумана с учётом самых современных разработок по зонированию. Конференц-зал будет оснащён новым профессиональным светозвуковым оборудованием, экраном с обратной связью, высокотехнологичными камерами, профессиональными микрофонами и новейшим оборудованием конференцсвязи для проведения заседаний и онлайн-встреч. Предусмотрена возможность трансформации зала под работу проектных команд и для одновременного ведения лекций.

Особенность режима работы предусматривает круглосуточный доступ при необходимости, например, для проведения хакатонов и других многодневных мероприятий.

Большой блок повестки будет посвящен формированию образовательного пространства и развитию двустороннего российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и высшего образования, создание среды для активизации взаимообмена ресурсами Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках образовательной деятельности, а также внедрению образовательных программ Университета 20.35, платформы НТИ.

Международный формат позволит включиться в Межгосударственную программу инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года.