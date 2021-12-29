Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В следующем году в ПсковГУ откроется «Точка кипения»

В 2022 году на базе Псковского государственного университета откроется международная «Точка кипения». Это позволит создать пространство для организации взаимодействия стейкхолдеров на площадке точки, а именно, собрать в одном месте бизнес, образование, власть, общество, сообщили в пресс-службе вуза.

Точка будет работать со студентами России и Белоруссии, представителями региональных властей, общественных организаций и бизнес-сообществ.

На базе «Точки кипения» активно будут разрабатываться и реализовываться международные и образовательные проекты, повышение квалификации, информационно-просветительская деятельность в области цифровой трансформации; современное пространство университета, использующее современные цифровые технологии; разработанные проекты в области цифровой трансформации.

Изначально планируется направление развития российско-белорусского направления и постепенный переход, и расширение на страны Прибалтики, а также вовлечение молодежи в проектную деятельность и повышение конкурентоспособности на рынке труда, включение молодежи в процесс инновационного развития региона через раскрытие талантов и вовлечение в предпринимательскую деятельность, создание условий для социальной интеграции в общественные и профессиональные институты.

Отдельное внимание будет уделено формированию актуальных компетенций для соответствия конъюнктуре рынка труда, цифровой экономики и приоритетов научно-технологической политики, созданию условий для молодежных коллабораций в междисциплинарной сфере цифровой гуманитаристики и лингвосемантического сопровождения.

Еще одна не менее важная задача – это развитие молодежи в сфере малого и среднего предпринимательства, развития инновационных малых и микропредприятий.

Концепция пространства продумана с учётом самых современных разработок по зонированию. Конференц-зал будет оснащён новым профессиональным светозвуковым оборудованием, экраном с обратной связью, высокотехнологичными камерами, профессиональными микрофонами и новейшим оборудованием конференцсвязи для проведения заседаний и онлайн-встреч. Предусмотрена возможность трансформации зала под работу проектных команд и для одновременного ведения лекций.

Особенность режима работы предусматривает круглосуточный доступ при необходимости, например, для проведения хакатонов и других многодневных мероприятий.

Большой блок повестки будет посвящен формированию образовательного пространства и развитию двустороннего российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и высшего образования, создание среды для активизации взаимообмена ресурсами Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках образовательной деятельности, а также внедрению образовательных программ Университета 20.35, платформы НТИ.

Международный формат позволит включиться в Межгосударственную программу инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

29 декабря 2021

Противоаварийные работы на монументе «Ледовое побоище» не получится закончить досрочно
29 декабря 2021

Согласован эскиз пешеходного моста через Пскову
29 декабря 2021

Михаил Ведерников раскритиковал реализацию нацпроектов в четырёх районах Псковской области
29 декабря 2021

Михаил Ведерников назвал лучшие по исполнению нацпроекты
29 декабря 2021

Первый офис Сбербанка нового формата открылся в Пскове
29 декабря 2021

Более 17 километров дорог отремонтировали в Пскове в 2021 году
29 декабря 2021

Качество ремонта псковских дорог проверяют в лаборатории
29 декабря 2021

Как будут работать медорганизации Псковской области в праздничные дни

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...