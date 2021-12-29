Скончалась женщина, попавшая утром в ДТП в Порховском районе
Сегодня утром в Порховском районе госпитализировали женщину с травмами в результате наезда автомобиля. Авария произошла утром в деревне Полоное около дома № 2 на улице Аудрини. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Фольксваген» сбил 63-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода.
В результате наезда женщина получила серьёзные травмы. Сейчас стало известно, что потерпевшая скончалась.
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