Срок уплаты фиксированных страховых взносов за 2021 год истекает 10 января

07:46, 30 декабря 2021, ПАИ

Так как в 2021 году 31 декабря объявлен выходным днём, последний день уплаты фиксированных страховых взносов за 2021 год на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере переносится на 10 января 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Псковичам напоминают, что размер взносов составляет: на обязательное пенсионное страхование – 32 448 рублей, на обязательное медицинское страхование – 8 426 рублей.

Напомним, что даже если индивидуальный предприниматель (ИП) или организация не осуществляют предпринимательскую деятельность или не имеют доходов от неё, но не исключены из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, то за ними сохраняется статус ИП или ЮЛ и обязанность по уплате страховых взносов (письмо Минфина России от 19 февраля 2019 года № 03-15-05/10358).