Псковичам рассказали, как должна оплачиваться работа в праздничные дни

11:30, 30 декабря 2021, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области разъяснила, как должна оплачиваться работа в праздничные дни.

В праздничные дни допускается выполнение работы, которую невозможно приостановить по производственно-техническим условиям (непрерывно действующее производство), а также работы, связанной с необходимостью обслуживания населения.

В праздничные дни также могут производиться неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Привлекать сотрудников к работе в праздники можно только с их письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

По желанию сотрудника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Если сотрудник работает по сменному графику и его смена выпала на нерабочий праздничный день, а работа производилась в пределах нормы рабочего времени в соответствующем периоде, то оплата за отработанную смену будет также в двойном размере или сам работник может выбрать вместо доплаты отгул.