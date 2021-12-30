Псковичи обеспечили кормом усатого охранника из археологического центра

12:41, 30 декабря 2021, ПАИ

Псковичи обеспечили кормом кошку Мусильду, которая является начальником службы безопасности Археологического центра Псковской области, сообщили в Instagram-аккаунте центра.

Ранее археологи запустили новогоднюю акцию «Книжку за мышку» для того, чтобы раздать накопившиеся сборники псковичам и накормить кошку. Корм для Мусильды псковичи могли обменять на любую из предложенных книг.

«Мы совершенно не ожидали такого потрясающего результата: наш начальник службы безопасности теперь обеспечен вкусняшками на несколько месяцев и благодарит вас за любовь к археологии и котикам», - отметили в археологическом центре.

Напомним, Мусильда охраняет здание от грызунов уже более пяти лет.