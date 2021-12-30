Более 43 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки
За последние сутки в России от коронавируса вылечились 43 004 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
29 декабря в стране зафиксировано 926 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 21 073 новых случая заболевания коронавирусом.
Всего по состоянию на 30 декабря в России выявлено 10 479 344 случая заболевания коронавирусом, 9 423 227 человек выздоровело, 307 948 – умерло.
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