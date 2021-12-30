Опубликован режим работы псковской женской консультации в праздничные дни

16:01, 30 декабря 2021, ПАИ

Режим работы псковской женской консультации на новогодние выходные опубликовали в Instagram-аккаунте медучреждения.

31 декабря 2021 года, 1, 2, 4, 5, 7 и 9 января 2022 года медучреждение работать не будет. 3, 6 и 8 января 2022 года с 8:00 до 14:00 будет организован прием дежурных врачей. С 10 января будет возобновлен прием врачей по обычному графику.

Лаборатория будет работать 5 и 8 января с 08:00 до 10:00. Отделение УЗИ не будет работать с 31 декабря по 9 января.