Более 264 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса

16:33, 30 декабря 2021, ПАИ

264 576 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 264 785 жителей региона. Всего использовано 82,6 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса. Глава региона напомнил, что в праздничные дни прививочная кампания будет продолжена.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заболел 71 261 человек, 67 051 пациент выздоровел, 1 251 человек умер.