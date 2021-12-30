Ещё пять псковичей умерли от коронавируса
Ещё пять псковичей умерли от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Общее количество умерших достигло 1 251.
Подтверждено ещё 140 новых случаев заболевания, выздоровели 644 человека.
С начала пандемии коронавирусом в регионе заразился 71 261 человек, поправился 67 051 человек.
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