Ещё пять псковичей умерли от коронавируса

12:15, 30 декабря 2021, ПАИ

Ещё пять псковичей умерли от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Общее количество умерших достигло 1 251.

Подтверждено ещё 140 новых случаев заболевания, выздоровели 644 человека.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заразился 71 261 человек, поправился 67 051 человек.