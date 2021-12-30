На каникулах Центр народного творчества в Пскове будет работать с 5 по 8 января
Публикуем график работы Псковского областного центра народного творчества на новогодних каникулах.
5 января с 12:00 до 17:00 — открыт выставочный зал Центра народного творчества (ул. Некрасова, 10).
6 января 11:00 до 15:00 - открыты выставочные залы Дома ремесел (ул. Некрасова, 8).
7 января 12:00 до 17:00 - открыты выставочные залы Центра народного творчества (ул. Некрасова, 10) и Дома ремесел (ул. Некрасова, 8).
8 января с 12:00 до 17:00 -открыт выставочный зал Центра народного творчества (ул. Некрасова, 10).
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