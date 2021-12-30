Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Бобровский и Бельско-Устьенский дома-интернаты поступили автобусы ПАЗ для детей с ограничениями по здоровью

Дети с ограничением по здоровью получили возможность путешествовать. Фото Instagram

Сегодня в Бобровский и Бельско-Устьенский дома-интернаты поступили автобусы ПАЗ, оснащённые специальным оборудованием для перевозки детей с ограничениями по здоровью. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Автобусы приобретены за счёт средств областного бюджета на общую сумму 6,4 млн рублей.

Новая техника позволит воспитанникам интернатов комфортно добираться до учебных заведений, медучреждений, посещать мастер-классы в кружках, бывать на концертах и спектаклях.

Особенные дети смогут опять начать путешествовать с экскурсиями и, что немаловажно, продолжить добрую традицию самим готовить творческие номера для представления другим ребятам.

«Желаю, чтобы новая техника принесла детям только счастливые моменты!» – прокомментировал новость глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

30 декабря 2021

Пыталовские Деды Морозы сегодня поздравляли горожан с наступающим Новым годом
30 декабря 2021

В Бобровский и Бельско-Устьенский дома-интернаты поступили автобусы ПАЗ для детей с ограничениями по здоровью
30 декабря 2021

Ёлка из уличных фонарей появилась в Архангельске
30 декабря 2021

В Пыталово прошла акция «С Новым годом, ветеран!»
30 декабря 2021

Губернатор Псковской области и глава администрации Пскова посетили новый каток
30 декабря 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: лучшие люди
30 декабря 2021

Россельхознадзор не пропустил через Псковскую область партию говяжьей печени из Сербии
30 декабря 2021

В Пскове на Октябрьской площади у главной ёлки водителей встречал Дед Мороз

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...