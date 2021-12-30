В Бобровский и Бельско-Устьенский дома-интернаты поступили автобусы ПАЗ для детей с ограничениями по здоровью

20:28, 30 декабря 2021, ПАИ

Сегодня в Бобровский и Бельско-Устьенский дома-интернаты поступили автобусы ПАЗ, оснащённые специальным оборудованием для перевозки детей с ограничениями по здоровью. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Автобусы приобретены за счёт средств областного бюджета на общую сумму 6,4 млн рублей.

Новая техника позволит воспитанникам интернатов комфортно добираться до учебных заведений, медучреждений, посещать мастер-классы в кружках, бывать на концертах и спектаклях.

Особенные дети смогут опять начать путешествовать с экскурсиями и, что немаловажно, продолжить добрую традицию самим готовить творческие номера для представления другим ребятам.

«Желаю, чтобы новая техника принесла детям только счастливые моменты!» – прокомментировал новость глава региона.