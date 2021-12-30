Пыталовские Деды Морозы сегодня поздравляли горожан с наступающим Новым годом

20:46, 30 декабря 2021, ПАИ

Пыталовские Деды Морозы сегодня поздравляли горожан с наступающим Новым годом. «Дедушки» дарили хорошее настроение и небольшие презенты: календари и карнавальные маски.Об этом ПАИ сообщила корреспондент районной газеты «Наш путь».

В акции приняли участие специалисты молодёжного центра и волонтёры.

Это уже не первая акция ребят. Недавно представители молодёжного центра совместно с учащимися Островского многопрофильного колледжа сделали новогодние открытки своими руками и начали их доставлять на дом людям старшего поколения. Целью мероприятия стало создание позитивной новогодней атмосферы.