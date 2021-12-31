Глава Минобороны поздравил с Новым годом российских военных

09:33, 31 декабря 2021, ПАИ

Глава Минобороны поздравил с Новым годом российский военных и выразил особую благодарность военнослужащим, которые встречают праздник на боевом посту. Министр высоко оценил вклад каждого военного, который вносит свой вклад в укрепление престижа российской армии, пишут «Известия».

«Хочу выразить особую благодарность всем, кто отмечает этот семейный праздник на боевом посту, кто вдали от родины борется с терроризмом, участвует в специальных миротворческих и гуманитарных операциях. Спасибо нашим военным медикам и строителям за самоотверженное и преданные отношения к делу, которая помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысячи людей», — сказал Шойгу.