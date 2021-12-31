Водитель автобуса и водитель джипа пострадали в результате ДТП в Печорском районе

11:24, 31 декабря 2021, ПАИ

В Печорском районе в деревне Кудина Гора произошло ДТП с участием автомобиля Jeep Grand Cherokee и рейсового автобуса, двигавшегося по маршруту Псков – Крупп. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















В автобусе находились водитель и один пассажир. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автобуса и водитель легкового автомобиля.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи оказали медицинскую помощь водителю автобуса, который отказался от дальнейшей госпитализации, а водителя автомобиля госпитализировали с различными травмами.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, ДПС и пожарная охрана. Обстоятельства произошедшего выясняются.