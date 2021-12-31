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«Полицейский Дед Мороз» поздравил детей в Великих Луках

Фото: УМВД России по Псковской области

В Великих Луках состоялась акция в канун Нового года «Полицейский Дед Мороз». Представитель полиции поздравил юных горожан с новогодним праздником и вручил подарки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник ОПДН ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции Денис Долганов приехал поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством воспитанников Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Великие Луки».

Гость из полиции подарил ребятам гирлянду на солнечной батарее, чтобы новогодняя ёлочка могла радовать их своим блеском и волшебным сиянием все праздничные дни, а ещё передал различные развивающие игры. 

Встреча прошла с учетом сложной эпидемиологической обстановки. И, тем не менее, организаторы в ходе общения с подопечными постарались создать для них приятную атмосферу настоящего новогоднего праздника. 

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