Спиртное и продукты пытался украсть пскович накануне праздника

15:40, 01 января 2022, ПАИ

Росгвардейцы задержали в Пскове мужчину, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

31 декабря экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 42-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.

По данному факту проводится проверка.