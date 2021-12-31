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Происшествия

Спиртное и продукты пытался украсть пскович накануне праздника

Росгвардейцы задержали в Пскове мужчину, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

31 декабря экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 42-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.

По данному факту проводится проверка.

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