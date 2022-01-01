До -15 похолодает в Псковской области ночью 2 января

23:55, 01 января 2022, ПАИ

2 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами будет гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура по области ночью составит от -15 до -10 градусов, днём — от -8 до -3.

Будет дуть юго-западный и южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.