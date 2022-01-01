Стали известны подробности смертельного ДТП в Великих Луках

17:41, 01 января 2022, ПАИ

Стали известны подробности смертельного ДТП в Великих Луках, произошедшего 31 декабря в 22:40 у дома 45/7 на улице Дьяконова.

Как ранее сообщалось, там столкнулись два автомобиля.

По информации ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, мужчина 1980 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрёстка не уступил дорогу ВАЗ-2112, двигавшемуся по главной дороге.

В результате столкновения 35-летний пассажир ВАЗа погиб на месте происшествия, а 33-летний водитель ввтомобиля скончался в реанимации.