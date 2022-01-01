Стали известны подробности смертельного ДТП в Великих Луках
Стали известны подробности смертельного ДТП в Великих Луках, произошедшего 31 декабря в 22:40 у дома 45/7 на улице Дьяконова.
Как ранее сообщалось, там столкнулись два автомобиля.
По информации ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, мужчина 1980 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрёстка не уступил дорогу ВАЗ-2112, двигавшемуся по главной дороге.
В результате столкновения 35-летний пассажир ВАЗа погиб на месте происшествия, а 33-летний водитель ввтомобиля скончался в реанимации.
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