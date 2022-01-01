Контроль соблюдения масочного режима в псковских автобусах поручил усилить глава региона

18:32, 01 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 1 января, провёл несколько оперативных телефонных совещаний, сообщает пресс-служба администрации области.

В частности, он дал поручение и. о. председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславу Стармолотову усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

«Проехал по городу, видел автобусы, где большинство пассажиров без масок. «Псковпассажиравтотранс» не выполняет свои обязательства о контроле. Это нужно оперативно исправить», — отметил Михаил Ведерников.