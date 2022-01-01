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Общество

Губернатор Псковской области провел телефонное совещание с энергетиками

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 1 января, провел несколько оперативных телефонных совещаний по готовности служб к противодействию неблагоприятным погодным условиям, сообщает пресс-служба администрации области.

В частности,  губернатор созвонился с представителями Псковского филиала «Россети Северо-Запад» по вопросу готовности к устранению аварийных отключений электроэнергии. Он напомнил о ситуации с отключениями в прошлые новогодние праздники.

«Этого не должно повториться. Необходимые силы и средства энергетики уже подготовили», — прокомментировал итоги переговоров глава региона и добавил, что в новый 2022 год все службы вошли в полной готовности.

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