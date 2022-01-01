Губернатор Псковской области провел телефонное совещание с энергетиками

19:03, 01 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 1 января, провел несколько оперативных телефонных совещаний по готовности служб к противодействию неблагоприятным погодным условиям, сообщает пресс-служба администрации области.

В частности, губернатор созвонился с представителями Псковского филиала «Россети Северо-Запад» по вопросу готовности к устранению аварийных отключений электроэнергии. Он напомнил о ситуации с отключениями в прошлые новогодние праздники.

«Этого не должно повториться. Необходимые силы и средства энергетики уже подготовили», — прокомментировал итоги переговоров глава региона и добавил, что в новый 2022 год все службы вошли в полной готовности.