Губернатор Псковской области провел телефонное совещание с энергетиками
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 1 января, провел несколько оперативных телефонных совещаний по готовности служб к противодействию неблагоприятным погодным условиям, сообщает пресс-служба администрации области.
В частности, губернатор созвонился с представителями Псковского филиала «Россети Северо-Запад» по вопросу готовности к устранению аварийных отключений электроэнергии. Он напомнил о ситуации с отключениями в прошлые новогодние праздники.
«Этого не должно повториться. Необходимые силы и средства энергетики уже подготовили», — прокомментировал итоги переговоров глава региона и добавил, что в новый 2022 год все службы вошли в полной готовности.
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