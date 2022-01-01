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Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении ряда врачей и медработников за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

Ордена Пирогова удостоены 18 врачей из Московской области и Удмуртии, медали Луки Крымского – 36 медсестёр, санитарок и фельдшеров из медучреждений Московского региона. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили девять медиков, работающих в столичном Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии.

Орденом Александра Невского наградили исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ Анатолия Иксанова. «За большой вклад в реализацию практических задач укрепления и расширения многостороннего культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ наградить Иксанова Тахира Гадельзяновича, исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств (город Москва)», – говорится в указе.

Глава государства также наградил орденом Дружбы директора учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Григория Бысюка за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами РФ и Белоруссии. За большой вклад в развитие российско-германского сотрудничества в области здравоохранения ордена Дружбы удостоен и председатель Германо-российского форума Коха-Мечникова Хан Хельмут. В свою очередь за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы РФ и многолетнюю добросовестную работу орденом Почёта награждён первый замглавы ВТБ Андрей Пучков. Тем же указом Путин наградил орденами и медалями ряд сотрудников компании «Стройтрест» и других структур «за большой вклад в строительство социально значимых объектов».

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