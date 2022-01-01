По полмиллиарда рублей выиграли в новогоднем розыгрыше житель Москвы и Краснодарского края

22:26, 01 января 2022, ПАИ

Миллиард рублей в «Русском лото» разделили два участника, сообщают РИА Новости.

Каждый победитель выиграл по 500 миллионов рублей. Один билет был куплен в Москве, другой — в Краснодарском крае.

«По итогам новогоднего 1421-го тиража «Русского лото» в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере одного миллиарда рублей: каждый выиграл по 500 миллионов рублей», — рассказали в компании «Столото».

Также в первый день 2022 года по одному миллиону рублей выиграли 52 участника из разных регионов страны. Еще 64 счастливчика закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 750 тысяч рублей. По итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 14,479 миллиона билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно почти 2,975 миллиарда рублей.