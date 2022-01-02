Новый десантно-штурмовой полк ВДВ сформировали в Пскове

10:42, 02 января 2022, ПАИ

Новый десантно-штурмовой полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) сформировали в Пскове, сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на командующего ВДВ Андрея Сердюкова.

«В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооруженных сил на западе и на юге страны», – говорится в статье командующего, опубликованной в издании.

Сообщается, что до этого в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии Пскова было два полка.