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Общество

Эксперт назвала способ узнать реальную цену квартиры и продать её за месяц

Как за 30 дней найти реального покупателя и выйти на сделку рассказала сертифицированный брокер Российской гильдии риэлторов Наталия Вяльшина, пишет агентство «Прайм».

Фото: ПАИ

По её словам, главная ошибка собственников – ориентироваться на средние цены в объявлениях и надеяться на удачу. Вместо этого эксперт рекомендует анализировать архив объявлений: смотреть, по какой стоимости аналогичные квартиры в этом или соседних домах снимались с рекламы, а также прозванивать текущих конкурентов, чтобы понять их готовность к торгу. На цену влияет и личная задача продавца: если он спешит купить встречный объект, свою квартиру лучше выставить чуть ниже рынка, иначе желанный вариант просто уйдёт.

Вяльшина также советует подготовить жильё к показу – убрать личные вещи, но сохранить атмосферу уюта, сделать профессиональные фото и две планировки (с мебелью и пустую с точными размерами). В тексте объявления главное – вынести в первые строки юридическую и техническую суть: количество собственников, обременения, сроки сделки и кадастровый номер. Кроме того, за несколько дней до полноценного запуска рекламы стоит разместить базовое объявление, чтобы активировать скидку на ипотечную ставку для покупателя, а документы и план БТИ держать готовыми к сделке.

По мнению эксперта, важно фильтровать звонки, задавая вопросы о форме оплаты и сроках, а также вручать каждому пришедшему на просмотр «паспорт объекта» – распечатанную презентацию с фото, планировками и характеристиками. Такой подход, отмечает Вяльшина, помогает квартире остаться в памяти покупателя среди десятков других вариантов.

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