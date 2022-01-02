Небольшой снег и до -7 градусов ожидается в Пскове 2 января

12:12, 02 января 2022, ПАИ

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Небольшой снег и до -7 градусов ожидается в Пскове 2 января, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Сегодня в Псковской области ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Днём и ночью жителей региона ожидает небольшой снег, на дорогах местами возможна гололедица. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура по области -3…-8 градусов.

В Пскове днем пройдёт небольшой снег, температура будет держаться в диапазоне от -5 до -7 градусов. В Великих Луках также ожидаются осадки в виде снега, столбики термометров опустятся до -4...-6 градусов.