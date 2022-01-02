Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Небольшой снег и до -7 градусов ожидается в Пскове 2 января

​​

Небольшой снег и до -7 градусов ожидается в Пскове 2 января, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Сегодня в Псковской области ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Днём и ночью жителей региона ожидает небольшой снег, на дорогах местами возможна гололедица. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура по области -3…-8 градусов.

В Пскове днем пройдёт небольшой снег, температура будет держаться в диапазоне от -5 до -7 градусов. В Великих Луках также ожидаются осадки в виде снега, столбики термометров опустятся до -4...-6 градусов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

02 января 2022

Новый лёд залили на катке у Советского моста в Пскове
02 января 2022

График работы катков в новогодние выходные в Пскове
02 января 2022

Небольшой снег и до -7 градусов ожидается в Пскове 2 января
02 января 2022

Восемь человек умерли от коронавируса за сутки в Псковской области
02 января 2022

Сокращённые на работе россияне смогут выйти на пенсию на два года раньше
02 января 2022

Пункты вакцинации в Пскове возобновили работу
01 января 2022

До -15 похолодает в Псковской области ночью 2 января

01 января 2022

Первым в 2022 году в Псковском перинатальном центре родился мальчик Миша

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...