Две выставки псковских художников открылись в «Михайловском»

14:41, 02 января 2022, ПАИ

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Две выставки псковских художников, открыли сегодня, 2 января, в «Михайловском». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Первая выставка из фондов Пушкинского Заповедника называется «Графика Валентина Васильева» (6+). На ней будет представлено порядка 70 работ среди которых авторские линогравюры 1960—1970-х: виды Святогорья, Пскова, Изборска. Есть на выставке и экслибрисы, над этими книжными знаками, украшающими переплет книг и кратко повествующими об их владельце.

На второй экспозиции, «Являлся Пушкин знаменитый...» (6+), представлены 25 пушкиногорских пейзажей художника, краеведа, писателя-публициста, педагога Александра Александрова.

Обе выставки разместили в залах Научно-культурного центра музея-заповедника на бульваре Гейченко, 1, в Пушкинских Горах. Оплатить билет на каждую них можно, воспользовавшись «Пушкинской картой».