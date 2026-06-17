В Пскове впервые прозвучит кантата Алексея Ларина «Солдатские песни»

18:21, 17 июня 2026, ПАИ

Уникальную концертную программу представит Псковский камерный хор в День памяти и скорби, 22 июня. Зрители смогут услышать специально созданные обработки для хора a cappella редко исполняемых и несправедливо забытых песен о Великой Отечественной войне. Начало концерта в 19:00, сообщили ПАИ в Псковской областной филармонии.

Впервые в Пскове прозвучит кантата московского композитора Алексея Ларина «Солдатские песни». В этом сочинении самобытно отражён современный взгляд художника на события: «Меняются цифры, стираются даты, но в памяти вечно шагают солдаты…»

За дирижёрским пультом выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов, дирижёр и композитор Сергей Кузнецов.