Михаил Ведерников: Наша главная задача – сохранить культурный код региона

17:50, 17 июня 2026, ПАИ

Главная задача, которая стоит перед Псковской областью, – сохранять историко-культурный код региона и его исторические ценности, а с другой стороны – сделать так, чтобы каждый нашёл для себя здесь применение. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-подходе после семинара-совещания по вопросам реализации государственной национальной политики в субъектах Северо-Западного федерального округа сегодня, 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Отвечая на вопрос журналиста об устойчивых трендах развития области, глава региона отметил историко-культурное богатство Псковской земли. «Благодаря поддержке нашего президента, наших федеральных коллег мы показываем хорошие результаты практически по всем направлениям, несмотря на все сложности и трудности. Главное, конечно, – это наше историко-культурное богатство, большое количество храмов, монастырей, объектов культурного наследия. Это тоже президентское поручение – больше семидесяти таких уникальных объектов отремонтировано, приведено в порядок», – сказал Михаил Ведерников.

По словам губернатора, сейчас главная задача – сохраняя доставшееся наследство, создавать возможности для развития для представителей различного социального статуса, различных возрастов и национальностей на территории Псковской области. «Наша главная задача – с одной стороны, сохранять этот историко-культурный код, исторические ценности, а с другой стороны – сделать так, чтобы каждый нашёл для себя применение здесь, на территории области», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников также отметил, что именно благодаря поддержке федеральных властей и президента РФ Владимира Путина региону удаётся добиваться положительных результатов практически по всем направлениям.