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Политика

В России могут отказаться от шахтного способа добычи угля

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

В России могут отказаться от добычи угля шахтным способом или рассмотреть вариант запрета использования человеческого труда при добыче угля на глубине. Это обусловлено тем, что добыча угля в России должна исключать риски несчастных случаев на производстве. Об этом говорится в поручениях, которые президент РФ Владимир Путин дал после совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

По итогам обсуждения президент предложил профсоюзам, бизнесу и правительству рассмотреть полный запрет на выдачу новых разрешений на шахтный способ добычи угля, постепенно закрыть все угольные шахты с высоким риском аварийности. При этом необходимо учесть экономические и социальные последствия.

Также разработать и внедрить методы добычи угля, которые исключают возможность «групповых несчастных случаев», и запретить шахтёрам работать на глубине, где невозможно обеспечить безопасность жизни и здоровья.

Поводом для совещания с президентом 2 декабря 2021 года стала авария в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, жертвами которой стали 51 человек. Как отмечает издание РБК, на совещании президент потребовал «жёстко спрашивать по закону» с руководителей и собственников предприятий за жизнь и здоровье шахтёров.

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