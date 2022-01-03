В России могут отказаться от шахтного способа добычи угля

15:28, 03 января 2022, ПАИ

В России могут отказаться от добычи угля шахтным способом или рассмотреть вариант запрета использования человеческого труда при добыче угля на глубине. Это обусловлено тем, что добыча угля в России должна исключать риски несчастных случаев на производстве. Об этом говорится в поручениях, которые президент РФ Владимир Путин дал после совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

По итогам обсуждения президент предложил профсоюзам, бизнесу и правительству рассмотреть полный запрет на выдачу новых разрешений на шахтный способ добычи угля, постепенно закрыть все угольные шахты с высоким риском аварийности. При этом необходимо учесть экономические и социальные последствия.

Также разработать и внедрить методы добычи угля, которые исключают возможность «групповых несчастных случаев», и запретить шахтёрам работать на глубине, где невозможно обеспечить безопасность жизни и здоровья.

Поводом для совещания с президентом 2 декабря 2021 года стала авария в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, жертвами которой стали 51 человек. Как отмечает издание РБК, на совещании президент потребовал «жёстко спрашивать по закону» с руководителей и собственников предприятий за жизнь и здоровье шахтёров.