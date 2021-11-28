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Общество

Выросло число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная»

Количесвто пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло с 72 до 76 человек, 64 из них находятся в больнице, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кемеровской области.

«По состоянию на 12:00 местного времени (08:00 мск) 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому)», - говорится в сообщении.

Также уточнили, что четыре пострадавших в тяжелом состоянии, 14 человек находятся в состоянии средней степени тяжести и 46 — в удовлетворительном. Большая часть - 40 пациентов - доставлены в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров.

Напомним, что 26 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области
По последним данным на 26 ноября погибло 52 человека.

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