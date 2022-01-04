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Происшествия

Продукты и спиртное пытался украсть пскович из магазина на Рижском проспекте

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в хищении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

3 января в 16:15 на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога».  Прибыв на место происшествия росгвардейцы задержали 49-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания и спиртные напитки. 

По факту кражи идет проверка.

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