Продукты и спиртное пытался украсть пскович из магазина на Рижском проспекте
В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в хищении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
3 января в 16:15 на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога». Прибыв на место происшествия росгвардейцы задержали 49-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания и спиртные напитки.
По факту кражи идет проверка.
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