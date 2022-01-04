Владимира Антонова продолжает искать полиция Псковской области
Розыск пожилого мужчины продолжается в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
6 апреля 2019 года Владимир Антонов 1942 года рождения ушёл из дома в селе Серёдка Псковского района. В полиции отметили, что пропавший страдает потерей памяти.
По имеющимся данным, он был замечен недалеко от Серёдки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.
Приметы пропавшего: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавый, сутулится, волосы седые. Был одет в длинный чёрный плащ, тёмно-синие брюки, ботинки или кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Телефоны: (8 8112) 676-844, 676-872 или 02.
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