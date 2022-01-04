Нетрезвый водитель ВАЗа угодил в кювет в Островском районе
В Островском районе на 11 километре трассы Остров – Палкино нетрезвый водитель ВАЗ-2107 угодил в кювет, сообщает корреспондент газеты «Островские вести».
В аварии никто не пострадал, водитель около 60 лет на момент ДТП находился без документов, он направлялся в сторону Острова.
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