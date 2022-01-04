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Страна и мир

Малыш со знаменитой обложки группы Nirvana вырос и судится из-за своей фотографии

Спенсер Элден хочет получить денег с группы Nirvana. Фото из личного архива Спенсера Элдена

Американец Спенсер Элден,  чьё изображение украсило обложку альбома Nevermind группы Nirvana, пытается внести в изображение изменения и получить компенсацию. Об этом сегодня пишет сайт «Секрет фирмы» со ссылкой на издание Spin.

На знаменитой обложке обнажённый малыш под водой ловит долларовую купюру на рыболовном крючке. Этим малышом и был Спенсер Элден.  Его родители получили в 1991 году за фотосъёмку 200 долларов.

Сейчас парень вырос и подал в суд. Он требует убрать с фото открытые гениталии ребёнка и желает получить компенсацию в 2.5 миллиона долларов за детскую эксплуатацию и порнографию.

Адвокаты группы Nirvana также говорят, что Элден «провёл три десятилетия, наживаясь на своей знаменитости как самопровозглашенный «ребёнок Нирваны». Они также считают, что срок давности по иску истёк более десяти лет назад, а на обложке нет признаков детской порнографии.

«Утверждение Элдена о том, что фотография на обложке альбома Nevermind является детской порнографией, не имеет оснований. Краткое изучение фотографии или собственного поведения Элдена (ранее Элден фотографировался со своим изображением на альбоме Nirvana), не говоря уже о присутствии фотографии в домах миллионов американцев, которые, по теории Элдена, виновны в тяжком преступлении, связанном с детской порнографией, подтверждает это», — сообщали адвокаты.

Надо сказать, что Спенсер Элден повторил снимок в 2016 году, но в шортах, и получил за него те же 200 долларов, что и его родители.

Если адвокаты Элдена до 13 января повторно подадут жалобу, то дело будет рассматриваться далее.

Напомним, что альбом группы Nirvana Nevernind разошёлся тиражом более 30 млн экземпляров.

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