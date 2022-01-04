Таких фейерверков город Алматы не видел

22:42, 04 января 2022, ПАИ

В центре Алматы протестующие пытаются прорваться на площадь Республики и громят полицейские автомобили, силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ряде СМИ сообщается, что в городе загорелось несколько полицейских машин, а одна даже взорвалась. Протестующие пытаются прорваться к зданию городской администрации. На их пути выстроены кордоны спецтехники.

Конфликт в Казахстане начался из-за резкого повышения цены на газ. Большинство автомобилистов используют автомобили на газу для удешевления расходов. Но, по сообщениям СМИ, газ подскочил в цене более чем в два раза.