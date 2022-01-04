Президент Казахстана призвал соотечественников не поддаваться на провокации

23:42, 04 января 2022, ПАИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением, в котором призвал казахов проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. При этом он подчеркнул, что власть не падет. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на государственный канал Казахстана.

«Дорогие соотечественники! Вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым последует наказание. Власть не падет», — заявил Токаев.

Отдельно он обратился к молодым людям, которых призвал не портить жизненный путь и не отравлять жизнь близким. Также Токаев пообещал, что все законные просьбы и требования протестующих будут внимательно учтены на рабочем совещании правительства, которое пройдет завтра.