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Страна и мир

Президент Казахстана призвал соотечественников не поддаваться на провокации

Президент отдельно обратился к молодым людям. Фото www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением, в котором призвал казахов проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. При этом он подчеркнул, что власть не падет. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на государственный канал Казахстана.

«Дорогие соотечественники! Вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым последует наказание. Власть не падет», — заявил Токаев.

Отдельно он обратился к молодым людям, которых призвал не портить жизненный путь и не отравлять жизнь близким. Также Токаев пообещал, что все законные просьбы и требования протестующих будут внимательно учтены на рабочем совещании правительства, которое пройдет завтра.

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