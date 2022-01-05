В Псковском районе на асфальте образовалась огромная дыра

18:15, 05 января 2022, ПАИ

В Псковском районе, недалеко от Уграды, если двигаться к Неёлово, на асфальте образовалась огромная дыра. Как сообщает корреспондент Telegram-канала «Псковская сводка», в данный момент водители 18 автомашин повредили колёса и занимаются их заменой. Будьте внимательны и сбрасывайте скорость, чтобы не остаться без колёс.